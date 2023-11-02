Войска РФ обстреляли Харьковщину: ранена женщина

За прошедшие сутки российская армия продолжила массированные обстрелы Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.



Об этом сообщает начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



В результате обстрела из РСЗО с. Зеленая Гай Изюмского района получила ранение 61-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.



В Волчанске Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома, ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия.



В с. Устиновка Купянского района обстрелом поврежден частный дом и сельхозтехника, в с. Куриловка — дом и хозяйственное сооружение.



Также под ударами врага были Купянск, пгт Двуречная, с. Кругляковка Купянского района, с. Первомайское, с. Борисовка Харьковского района, с. Охримовка Чугуевского района и другие населенные пункты.



Напомним, российская армия в сутки обстреляла более ста населенных пунктов.