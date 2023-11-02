Війська РФ обстріляли Харківщину: поранена жінка

Минулої доби російська армія продовжила масовані обстріли Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.



Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості.



У Вовчанську Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства.



У с. Устинівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, у с. Курилівка — будинок та господарчу споруду.



Також під ударами ворога були Куп'янськ, смт Дворічна, с. Кругляківка Куп'янського району, с. Першотравневе, с. Борисівка Харківського району, с. Охрімівка Чугуївського району та інші населені пункти.



Нагадаємо, російська армія за добу обстріляла понад сто населених пунктів.