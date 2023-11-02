В оккупированном Мариуполе количество погибших может быть в 10 раз больше, чем известно сейчас

Войска Российской Федерации в первые дни полномасштабной войны оккупировали Мариуполь Донецкой области. Неизвестно точное количество погибших украинцев в городе, однако прокурор Юрий Белоусов отметил, что минимум в 10 раз больше, чем известно сейчас. Об этом передает РБК-Украина.



Он отметил, что официальная цифра погибших, которая сейчас известна — 11 362 человека, из них 508 детей.



«Но я думаю, что это, минимум, в 10 раз больше, к сожалению», — сказал он.



По словам Белоусова, самих преступлений намного больше 108 тысяч.



«Когда мы зайдем в Мариуполь, мы увидим, что, несмотря на попытки россиян скрыть это все, преступлений в разы больше», — резюмировал прокурор.

Напомним, во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области захватчики продолжают инвентаризацию домов с целью отобрать жилье.