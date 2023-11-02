В окупованому Маріуполі кількість загиблих може бути в 10 разів більшою, ніж відомо зараз

Війська Російської Федерації у перші дні повномасштабної війни окупували Маріуполь Донецької області. Невідома точна кількість загиблих українців у місті, проте прокурор Юрій Білоусов зазначив, що мінімум у 10 разів більше, ніж відомо зараз. Про це повідомляє РБК-Україна.



Він зазначив, що офіційна цифра загиблих, яка зараз відома, — 11 362 особи, з них 508 дітей.



«Але я думаю, що це, мінімум, у 10 разів більше, на жаль», — сказав він.



За словами Білоусова, самих злочинів набагато більше ніж 108 тисяч.



«Коли ми зайдемо до Маріуполя, ми побачимо, що, незважаючи на спроби росіян приховати все це, злочинів у рази більше», — резюмував прокурор.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Маріуполі Донецької області загарбники продовжують інвентаризацію будинків із метою відібрати житло.