Россия все еще опасна: Залужный перечислил пять вещей, который помогут Украине победить

Война против РФ переходит на этап «позиционной», Украине необходимо превосходство в воздухе и на суше, поскольку затяжная война даст российским военным возможность наращивать свой военный потенциал. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для The Economist.



«Украина не только остановила вторжение гораздо более сильного врага, но и освободила большую часть своей территории. Однако сейчас война переходит на новый этап: то, что мы, военные, называем "позиционной" войной, состоящей из статических и истощающих боев… Это пойдет на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать вооруженным силам Украины и самому государству», — сказано в статье.



Залужный отмечает, что позиционная война несет огромные риски для ВСУ и Украины, поэтому выходом будет только лишь превосходство над врагом во всем, а именно «превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов».



Кроме этого, главнокомандующий указывает, что необходимо сосредоточиться на современном командовании и управлении, а также на рационализации украинской логистики, при этом одновременно разрушать российскую систему ракетами большей дальности.



«Новые, инновационные подходы могут снова превратить эту позиционную войну в маневренную», — подчеркнул Залужный.



Авиация — первый приоритет Украины. Он подчеркивает: контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. В начале войны у Украины было 120 боевых самолетов, из которых только треть можно было использовать. В то же время российские ВВС, как подчеркнул Залужный, понесли огромные потери, и украинские силы уничтожили более 550 вражеских систем ПВО, однако РФ сохраняет значительное преимущество и продолжает создавать новые ударные эскадрильи.



Российские дроны взяли на себя большую часть роли пилотируемой авиации в плане разведки и нанесения ударов с воздуха. Поэтому Украине необходимо тоже наносить массированные удары с использованием ложных и ударных дронов, чтобы перегрузить российские системы ПВО.



Второй приоритет для Сил обороны после авиации — средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), такие как подавление сигналов связи и навигации. По его словам, в Украине уже создали множество собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение, однако также нужен более широкий доступ к электронной разведке от украинских союзников.



Третья задача, как указал Залужный — контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийская, ракетная и ракетная стрельба составляет 60-80% всех боевых задач.



Он отметил, что Украине на данный момент удалось достичь паритета с РФ за счет меньшего количества более точной огневой мощи, однако это может не продолжаться долго.



Четвертая задача, как отметил генерал, — технологии для разминирования. По его словам, даже западные поставки, такие как норвежские танки для разминирования, оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, которые местами простираются на 20 км.



Пятым приоритетом он назвал наращивание украинских резервов. Залужный отметил, что возможности Украины по подготовке резервов на своей территории ограничены, а также есть проблемы в законодательстве, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей.



«Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Также мы вводим “боевую стажировку”, которая предполагает размещение мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях для их подготовки», — рассказал главнокомандующий ВСУ.



Подытоживая, он подчеркнул, что Россию не следует недооценивать, поскольку она будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время несмотря на поражения, которые Украина уже успела ей нанести.