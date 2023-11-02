Війна зайшла в глухий кут — Залужний

За п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Своєю оцінкою із виданням The Economist поділився головнокомандувач України генерал Валерій Залужний.



«Як і в першу світову війну, ми досягли рівня розвитку технологій, який ставить нас у глухий кут», — каже він.



Генерал робить висновок, що для того, щоб вийти з глухого кута, знадобиться величезний технологічний стрибок. Він також помилився, вважаючи, що величезні втрати зупинять Росію.



«Це була моя помилка. Росія втратила вбитими щонайменше 150 000 осіб. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну», — зазначає головнокомандувач.



Він переконався, що такий підхід не працює в Росії, де життя дешеве і де орієнтиром для Путіна є Перша і Друга світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей.



Допомогти просунутися на фронті збройним силам України та стати вирішальним фактором у перемозі має не один новий винахід, а сукупність усіх існуючих технічних рішень.



За словами Залужного, зброя, що поставляється Заходом, було достатньо для підтримки України у війні, але недостатньо, щоб дозволити їй перемогти й стримуючи постачання ракетних комплексів великої дальності та танків, партнери дозволили Росії перегрупуватися та зміцнити оборону після раптового прориву в Харківській області на півночі та в Херсон наприкінці 2022 року.



Раніше Залужний у своїй статті написав, що війна проти РФ переходить на етап «позиційної», Україні потрібна перевага в повітрі та на суші, оскільки затяжна війна дасть російським військам можливість нарощувати свій військовий потенціал.