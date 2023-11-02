На Донеччине ВСУ уничтожили еще один российский штурмовик

В Донецкой области украинские военные сбили российский штурмовой самолет СУ-25.



Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Где это произошло, военный не уточнил.



Он также добавил, что количество штурмов Авдеевки уменьшилось. Оккупанты продолжают попытки окружить город, но не так активно, потому что должны пополнить потери и перегруппироваться.



Напомним, российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки.