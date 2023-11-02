На Донеччині ЗСУ знищили ще один російський штурмовик

В Донецькій області українські військові збили російський штурмовий літак СУ-25.



Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Де саме це відбулось, військовий не уточнив.



Він також додав, що кількість штурмів Авдіївки зменшилась. Окупанти продовжують спроби оточити місто, але не так активно, бо мають поповнити втрати та перегрупуватися.



Нагадаємо, російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області протягом минулої доби.