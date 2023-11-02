Высокопоставленные чиновники США призывают разместить в Украине ракеты большой дальности

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить на Украину ракеты большей дальности, демонстрируя продолжающуюся поддержку Киева среди американских законодателей, несмотря на сопротивление некоторых консерваторов против увеличения помощи. Об этом пишет издание Reuters.



В письме Байдену от 1 ноября, с которым ознакомилось агентство Reuters, ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но попросили чтобы он также отправил системы большей дальности.



«Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму», — написали представители Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.



Они отправили письмо в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму 106 миллиардов долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.



В сентябре агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, что даст Киеву возможность нанести значительный ущерб глубже на оккупированной Россией территории.