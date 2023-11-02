Високопосадовці США закликають розмістити в Україні ракети великої дальності

Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети більшої дальності, демонструючи підтримку Києва, що триває, серед американських законодавців, незважаючи на опір деяких консерваторів проти збільшення допомоги. Про це пише видання Reuters.



У листі Байдену від 1 листопада, з яким ознайомилося агентство Reuters, провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин та збройних сил заявили, що вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженої дальності (ATACMS), але попросили, щоб він також надіслав системи більшої дальності.



«Потреба України в можливості завдання глибокого удару залишається актуальною, особливо для дальньої поразки цілей по всьому Криму», — написали представники Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш та Роджер Уікер.



Вони надіслали листа в той час, коли Палата представників із республіканською більшістю наближалася до голосування щодо окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю, ігноруючи прохання президента Джо Байдена про широкий законопроєкт про фінансування національної безпеки на суму 106 мільярдів доларів із фінансуванням для Ізраїлю, України та Тайваню.



У вересні агентство Reuters повідомило, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання в Україну ракет більшої дальності, начинених касетними бомбами, що дасть Києву можливість завдати значної шкоди глибше на окупованій Росією території.