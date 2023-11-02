В Херсоне из-за обстрелов отмечаются проблемы с энергоснабжением

Вследствие российского обстрела в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры — есть временные перебои с энергоснабжением, идут ремонтные работы. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

«По сообщению Херсоноблэнерго, сегодня был поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города. Это произошло в результате вражеских российских обстрелов», — написал он в телеграм-канале в четверг.

Как сообщил Мрочко, есть временные перебои с энергоснабжением у некоторых потребителей. «Работы по устранению последствий аварии продолжаются», — добавил он.

Напомним, российские войска в течение всей прошедшей ночи обстреливали село Станислав в Херсонском районе. Зафиксировано 40 «прилетов», погибла женщина.