«Адская ночь»: Село в Херсонской области обстреляли 40 раз за несколько часов — ОВА

Последствия обстрела в Станиславе Херсонской области. Фото: Херсонская ОВА

Российские войска в течение всей прошедшей ночи обстреливали село Станислав в Херсонском районе. Зафиксировано 40 «прилетов», погибла женщина. Об этом сегодня утром сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Адская ночь в Станиславе. В селе было более 40 «прилетов». Из-за огня агрессора погибла пожилая женщина», — рассказал Александр Прокудин.

Также, по сообщению главы ОВА, повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.

Напомним, ночью, 2 ноября, россияне обстреляли Херсон. Ранения получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали.