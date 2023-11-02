У Херсоні через обстріл є проблеми з енергопостачанням

Внаслідок російського обстрілу у Херсоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури — є тимчасові перебої з енергопостачанням, тривають ремонтні роботи. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста. Це сталося внаслідок ворожого російського обстрілу», — написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив Мрочко, є тимчасові перебої з енергопостачанням деяких споживачів. «Роботи з усунення наслідків аварії продовжуються», — додав він.

Нагадаємо, російські війська протягом усієї минулої ночі обстрілювали село Станіслав у Херсонському районі. Зафіксовано 40 «прильотів», загинула жінка.