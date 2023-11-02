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Ради мобилизации Россия намерена выдавать в Эстонии паспорта бывшим гражданам СССР

02 ноября 2023, 16:50

Ради мобилизации Россия намерена выдавать в Эстонии паспорта бывшим гражданам СССР

Россия имеет намерения выдавать свои паспорта в Эстонии бывшим гражданам СССР. Таким образом Кремль попытается мобилизовать дополнительное количество людей на войну против Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает издание ERR.

«В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство РФ на льготных условиях лицам, находящимся за пределами государства», — говорится в сообщении.

Ляенеметс считает, что это является попыткой мобилизации пророссийски настроенного населения, предлагая, среди прочего, например, гражданство РФ бывшим гражданам СССР, которые не имеют в настоящее время гражданства какой-либо страны.

«Задача России заключается в желании побудить пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений», — сказал министр.

Глава МВД добавил, что те, кто думают о гражданстве РФ, должны понимать, что это является не только выражением взглядов, но и также будет иметь очень четкие и юридически обязывающие последствия.

Принятие гражданства РФ лицами без гражданства расширит законодательное поле для их высылки в случае возникновения проблем.

«Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, которые воюют сейчас против Украины. Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войсках является, как известно, в Эстонии преступлением, что необходимо учитывать, когда возвращаешься в Эстонию», — подчеркнул Ляенеметс.

 

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