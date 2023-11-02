Заради мобілізації Росія має намір видавати в Естонії паспорти колишнім громадянам СРСР

Росія має намір видавати свої паспорти в Естонії колишнім громадянам СРСР. Таким чином, Кремль спробує мобілізувати додаткову кількість людей на війну проти України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє видання ERR.

«У Росії набув чинності федеральний закон, згідно з яким відкривається можливість отримати громадянство РФ на пільгових умовах особам, які перебувають за межами держави», — йдеться в повідомленні.

Ляенеметс вважає, що це є спробою мобілізації проросійськи налаштованого населення, пропонуючи, серед іншого, наприклад, громадянство РФ колишнім громадянам СРСР, які не мають нині громадянства будь-якої країни.

«Завдання Росії полягає в бажанні спонукати проросійськи налаштованих мешканців до прояву більшої лояльності, юридично пов'язавши їх із Російською Федерацією. З одного боку, у ситуації, коли Естонська Республіка визнала Росію терористичною державою, ухвалення російського громадянства є чітким сигналом антиестонських настроїв», — сказав міністр.

Глава МВС додав, що ті, хто думають про громадянство РФ, повинні розуміти, що це є не лише виразом поглядів, а й також матиме дуже чіткі та юридично зобов'язувальні наслідки.

Прийняття громадянства РФ особами без громадянства розширить законодавче полі їх висилки у разі проблем.

«Також у особи з російським громадянством з'являється обов'язок у разі мобілізації вступати на службу до Збройних сил Росії, які воюють зараз проти України. Воювати в Україні на боці російських окупаційних військ є, як відомо, в Естонії злочином, що необхідно враховувати, коли повертаєшся до Естонії», — наголосив Ляенеметс.