За сутки на Херсонщине из-за обстрелов погиб один человек, четверо ранены — ОВА

За истекшие сутки россияне выпустили 602 снаряда по Херсонской области, из-за обстрелов погиб один человека, еще четверо — получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в пятницу утром.

«За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд. Зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах», — информировал он в своем Телеграм-канале.

По данным главы ОВА, из-за российской агрессии один человека погибли, еще четыре — получили ранения.

Отмечается, что попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; по территории учебного заведения и предприятию в Бериславском районе; по заводу в Херсоне.

Напомним, российские войска в течение всей ночи 2 ноября обстреливали село Станислав в Херсонском районе. Было зафиксировано 40 «прилетов», погибла женщина.