За добу на Херсонщині через обстріл загинула одна людина, четверо поранено — ОВА

За минулу добу росіяни випустили 602 снаряди по Херсонській області, через обстріл загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

«Минулої доби противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 602 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 71 снаряд. Зафіксовано 13 прильотів КАБ населеними пунктами Херсонщини. Влучення були у Бериславському та Херсонському районах», — інформував він у своєму Телеграм-каналі.

За даними глави ОВА, через російську агресію одна людина загинула, ще чотири — отримали поранення.

Зазначається, що попадання були у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; по території навчального закладу та підприємства у Бериславському районі; по заводу у Херсоні.

Нагадаємо, російські війська протягом усієї ночі 2 листопада обстрілювали село Станіслав у Херсонському районі. Було зафіксовано 40 «прильотів», загинула жінка.