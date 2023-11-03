После атаки «шахедов» на Харьков к медикам обратились восемь человек — ОВА

Ночью ударные беспилотники россиян атаковали Харьков. Фото: ГУ ГСЧС Украины

По предварительным данным, ночной удар оккупантов по Харькову был нанесен четырьмя БПЛА-камикадзе типа «Шахед». Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Повреждены два гаража, четыре легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждение получило здание СТО, не действующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары. К медикам обратилось восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил», — написал Синегубов в своем Телеграм-канале.

Он сообщил, что в ночь на 3 ноября вражескому обстрелу подвергся также пос.Коротич. В результате были повреждены два нежилых здания, произошли пожары.