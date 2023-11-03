Після атаки «шахедів» на Харків до медиків звернулися вісім людей — ОВА

Вночі ударні безпілотники росіян атакували Харків. Фото: ГУ ДСНС України

За попередніми даними, нічного удару окупантів по Харкову було завдано чотирма БПЛА-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомив голова ОВ Олег Синеєгубов.

«Пошкоджено два гаражі, чотири легкові автомобілі та господарська споруда. Частково зруйновано навчальний заклад. Також пошкодження отримала будівля СТО, швейний цех, що не діє, і житловий будинок. Сталися пожежі. До медиків звернулося вісім харків'ян із гострою реакцією на стрес, у тому числі двоє дітей. Отримали допомогу на місці. Поранення ніхто не отримав», —написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Він повідомив, що в ніч проти 3 листопада ворожий обстріл зазнало також селище Коротич. В результаті було пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.