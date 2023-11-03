На разминирование в Украине уйдет 757 лет — Time

Очистка украинской территории от мин займет сотни лет. Фото: Bysol

Чтобы очистить украинские территории от взрывоопасных предметов с использованием обычных методов и ресурсов понадобится 757 лет. Об этом в четверг, 2 ноября, пишет американское издание TIME со ссылкой на оценку экспертов.

Отмечается, что во время полномасштабного вторжения России Украина стала самой заминированной страной в мире, опередив Афганистан и Сирию.

«Треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также проводами, минами-ловушками и осколками снарядов», — указывается в статье.

Отмечается, что огромные минные поля не только затормозили контрнаступление Украины, но и поставили под угрозу жизни шести миллионов мирных жителей и привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий страны, что повлияло как на экономику Украины, так и на мировую поставку продовольствия.

Издание TIME указывает, что согласно данным министерства экономики Украины, по меньшей мере 264 мирных жителя в Украине погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены.

«Официальные лица говорят, что количество жертв в результате детонации наземных мин может достичь 9000 к 2030 году, если проблема не будет эффективно решена», — подчеркивается в статье.