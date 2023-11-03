На розмінування в Україні піде 757 років — Time

Очищення української території від мін триватиме сотні років. Фото: Bysol

Щоб очистити українські території від вибухонебезпечних предметів з використанням звичайних методів та ресурсів, знадобиться 757 років. Про це у четвер, 2 листопада, пише американське видання TIME із посиланням на оцінку експертів.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення Росії Україна стала найзамінованішою країною у світі, випередивши Афганістан та Сирію.

«Третина української території усіяна мільйонами нерозірваних мін та касетних бомб, а також проводами, мінами-пастками та уламками снарядів», — зазначається у статті.

Зазначається, що величезні мінні поля не лише загальмували контрнаступ України, а й поставили під загрозу життю шести мільйонів мирних жителів та привели в непридатність частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку України, так і на світове постачання продовольства.

Видання TIME зазначає, що згідно з даними міністерства економіки України, щонайменше 264 мирні жителі в Україні загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені.

«Офіційні особи кажуть, що кількість жертв у результаті детонації наземних мін може досягти 9000 до 2030 року, якщо проблему не буде ефективно вирішено», — наголошується у статті.