Донецкую область в течение суток обстреливали из «Градов» и артиллерии — ОВА

В результате обстрелов Донецкой области разрушены дома. Фото: Донецкая ОВА

За истекшие сутки оккупанты подвергли обстрелу населенные пункты в семи громадах Донетчины. Об этом сегодня утром сообщила Донецкая областная военная администрация.

На Волновахском направлении Новоукраинка Угледарской громады обстреляна из «Градов» и артиллерии.

На Донецком направлении два человека ранены в Авдеевке, еще один — в Ласточкино Очеретинской громады. В Марьинской громаде разрушен дом в Романовке, обстреляны Ильинка и Екатериновка. Кураховская громада подверглась 11 обстрелам: в Сухих Ялах повреждены многочисленные частные дома, детсад и клуб, в Кураховке повреждено пять многоэтажек, в Анновке — частный дом.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены четыре многоэтажки и четыре частных дома. В Торецкой громаде поврежден дом в Нелиповке.

На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждено пять домов: три в Переездном и два в Звановке. Еще один дом поврежден в Северске.

Всего за сутки россияне ранили троих жителей Донбасса, говорится в сообщении.