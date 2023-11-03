Донецьку область протягом доби обстрілювали з «Градів» та артилерії — ОВА

Внаслідок обстрілів Донецької області зруйновано будинки. Фото: Донецька ОВА

За минулу добу окупанти обстріляли населені пункти в семи громадах Донеччини. Про це сьогодні вранці повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

На Волноваському напрямку Новоукраїнка Вугледарської громади обстріляно з «Градів» та артилерії.

На Донецькому напрямку двоє людей поранено в Авдіївці, ще одну — в Ласточкино Очеретинської громади. У Мар'їнській громаді зруйновано будинок у Романівці, обстріляно Іллінку та Катеринівку. Курахівська громада зазнала 11 обстрілів: у Сухих Ялах пошкоджено численні приватні будинки, дитсадок та клуб, у Курахівці пошкоджено п'ять багатоповерхівок, в Аннівці — приватний будинок.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено чотири багатоповерхівки та чотири приватні будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Нелипівці.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено п'ять будинків: три у Переїзному та два у Званівці. Ще один будинок пошкоджений у Сіверську.

Усього за добу росіяни поранили трьох мешканців Донбасу, йдеться у повідомленні.