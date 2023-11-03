Магазин АТБ снова заработал в Доброполье

В Доброполье возобновил работу магазин АТБ. Фото: пресс-служба АТБ

Компания «АТБ-Маркет» восстановила работу магазина в Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании агентству «Интерфакс-Украина».

Это первое открытие сети на территории области спустя более чем годичный перерыв.

«Магазин в Доброполье в микрорайоне Солнечный открыл двери 2 ноября, представлено около 1800 позиций самых необходимых товаров. Магазин в Покровске на площади Свободы откроется 11 ноября», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, сеть АТБ временно приостановила работу магазинов в регионе в августе прошлого года. Это был вынужденный шаг из-за обострения ситуации в Донецкой области. О возвращении в регион в пресс-службе АТБ сообщили в октябре 2023 года. Как уточнили агентству, кроме этих двух других открытий пока не планируют.