Магазин АТБ знову запрацював у Добропіллі

У Добропіллі відновив роботу магазин АТБ. Фото: пресслужба АТБ

Компанія «АТБ-Маркет» відновила роботу магазину Добропілля Донецької області. Про це повідомили у прес-службі компанії агентству «Інтерфакс-Україна».

Це перше відкриття мережі на території області через більш ніж річну перерву.

«Магазин у Добропіллі у мікрорайоні Сонячний відчинив двері 2 листопада, представлено близько 1800 позицій найнеобхідніших товарів. Магазин у Покровську на площі Свободи відкриється 11 листопада», – уточнили у прес-службі.

Як повідомлялося, мережа АТБ тимчасово призупинила роботу магазинів у регіоні у серпні минулого року. Це був вимушений крок через загострення ситуації на Донеччині. Про повернення до регіону в прес-службі АТБ повідомили у жовтні 2023 року. Як уточнили агентству, крім цих двох інших відкриттів наразі не планують.