Нардеп Николаенко сбил насмерть девушку. Он превысил скорость на более чем 50 км

Машина, на которой нардеп Андрей Николаенко сбил девушку. Фото: Нацполиция

Сегодня, 3 ноября, около 9:45 на трассе Киев – Чоп в с. Березовцы Житомирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.



Предварительно водитель автомобиля «Mercedes-Benz GLE», двигаясь в направлении Чопа в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия.



По полученной предварительной информации, за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины от «Батькивщины» Андрей Николаенко.



Позже появилась информация, что сотрудники ДБР уже расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата.



За 40 минут до смертельного ДТП нардеп Николаенко превышал скорость на 52 км/ч, за что был выписан штраф. Это выяснил журналист «Схем» Георгий Шабаев с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД.



По данным сервиса, в 9:03 камеры зафиксировали скорость, с которой народный депутат на автомобиле Mercedes-Benz GLE 300D двигался по трассе Киев-Чоп в районе села Новогородецкое под Житомиром – она составляла 165 км/ч.

В 9:03 камеры зафиксировали скорость, с которой народный депутат на автомобиле Mercedes-Benz GLE. Фото: Схемы

«К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ», — написал на своей странице в Facebook Николаенко, подтвердив произошедшее.



Народный избранник подтвердил свое желание всячески способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ДБР, и добровольно пройти все необходимые экспертизы. Он заявил, что был трезв, а также добавил, что не нарушал правил дорожного движения.



Напомним, в Мирнограде Донецкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб 11-летний ребенок в результате столкновения с автомобилем.