Нардеп Ніколаєнко збив на смерть дівчину. Він перевищив швидкість більш ніж на 50 км

Машина, де нардеп Андрій Ніколаєнко збив дівчину. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 3 листопада, близько 9:45 на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.



Попередньо водій автомобіля «Mercedes-Benz GLE», рухаючись у напрямку Чопа у крайній лівій смузі руху, скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці пригоди.



За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний мешканець Київщини, народний депутат України від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.



Згодом з'явилася інформація, що співробітники ДБР вже розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата.



За 40 хвилин до смертельної ДТП нардеп Ніколаєнко перевищував швидкість на 52 км/год, за що було виписано штраф. Це з’ясував журналіст «Схем» Георгій Шабаєв за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.



За даними сервісу, о 9:03 камери зафіксували швидкість, з якою народний депутат на автомобілі Mercedes-Benz GLE 300D рухався трасою Київ-Чоп у районі села Новогородецьке під Житомиром – вона становила 165 км/год.

О 9.03 камери зафіксували швидкість, з якою народний депутат на автомобілі Mercedes-Benz GLE. Фото: Схеми

«На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може статися з водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини події з повідомлень у ЗМІ», — написав на своїй сторінці у Facebook Ніколаєнко, підтвердивши подію.



Народний обранець підтвердив своє бажання всіляко сприяти слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройти всі необхідні експертизи. Він заявив, що був тверезим, а також додав, що не порушував правил дорожнього руху.



Нагадаємо, у Мирнограді Донецької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, загинула 11-річна дитина внаслідок зіткнення з автомобілем.