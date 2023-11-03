Активисты передали привет Илону Маску из оккупированных городов

Активисты украинского сопротивления во временно оккупированных россиянами городах под названием «Жовта Стрічка» запустили челлендж, показывая фото с обращением к американскому миллиардеру Илону Маску — «Мы тут». Об этом стало известно из опубликованных фото в Twitter (X).



Суть задания была написать на листке бумаге «Илон, Мы тут», добавляя в конце город из которого сделано запись. Так в профиле «Жовта Стрічка» появились подписи из Ялты, Макеевки, Луганска, Мелитополя, Горловки и Донецка. Тем самым люди в оккупированных городах хотели сказать Маску, что он был неправ, заявив об отсутствии украинского сопротивления в оккупации.

Нещодавно @elonmusk заявив, що на тимчасово окупованих територіях немає українського спротиву. Наші активісти знаходяться скрізь - ось у Мелітополі, Ялті, Макіївці та Луганську. Ми протестуємо! Ми опираємося! Приєднуйтесь до нас! #ElonWeAreHere pic.twitter.com/w1XITPjhuF — Жовта Стрічка (@yellowribbonUA) November 2, 2023



«Недавно @elonmusk заявил, что на временно оккупированных территориях нет украинского сопротивления. Наши активисты находятся везде – вот в Мелитополе, Ялте, Макеевке и Луганске. Мы протестуем! Мы сопротивляемся! Присоединяйтесь к нам!», — добавили в профиле сопротивления.



