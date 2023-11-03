Активісти передали привіт Ілону Маску з окупованих міст

Активісти українського руху опору у тимчасово окупованих росіянами містах під назвою «Жовта Стрічка» запустили челендж, показуючи фото зі зверненням до американського мільярдера Ілона Маска — «Ми тут». Про це стало відомо з опублікованих фото у Twitter (X).



Суть завдання було написати на аркуші паперу «Ілон, Ми тут», додаючи наприкінці місто з якого зроблено запис. Так у профілі «Жовта Стрічка» з'явилися підписи з Ялти, Макіївки, Луганська, Мелітополя, Горлівки та Донецька. Тим самим люди в окупованих містах хотіли сказати Маску, що він не мав рацію, заявивши про відсутність українського опору в окупації.

Нещодавно @elonmusk заявивши, що на тимчасово окупованих територіях немає українського опору. Наші активісти знаходяться скрізь – вісь у Мелітополі, Ялті, Макіївці та Луганську. Ми протестуємо! Ми спираємось! Приєднуйтесь до нас! #ElonWeAreHere pic.twitter.com/w1XITPjhuF — Жовта Стрічка (@yellowribbonUA) November 2, 2023



«Нещодавно @elonmusk заявив, що на тимчасово окупованих територіях немає українського спротиву. Наші активісти знаходяться скрізь – ось у Мелітополі, Ялті, Макіївці та Луганську. Ми протестуємо! Ми чинимо опір! Приєднуйтесь до нас!» — додали у профілі опору.



