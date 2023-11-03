Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались

Правоохранительные органы эвакуировали жителей села Степное, которое находится под Авдеевкой Донецкой области. Населенный пункт страдает от российских атак. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



«Ежедневно они едут в ад войны, чтобы передать гражданским хлеб, воду и уговорить их эвакуироваться. На этот раз успешно», — отметил он.



Клименко рассказал, что украинские правоохранители из подразделения «Белые Ангелы» эвакуировали из села Степное пожилых супругов, экипаж вывез их в безопасное место. Больше людей в населенном пункте нет.



По его словам, в самой Авдеевке еще остаются примерно 1500 гражданских.



Напомним, из опасных населенных пунктов вывезли 67 детей. Из них 57 детей эвакуированы из Торецкой громады, 7 – из Марьинской и трое – из Очеретинской.