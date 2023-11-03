Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались

03 ноября 2023, 19:14

Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались

Правоохранительные органы эвакуировали жителей села Степное, которое находится под Авдеевкой Донецкой области. Населенный пункт страдает от российских атак. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Ежедневно они едут в ад войны, чтобы передать гражданским хлеб, воду и уговорить их эвакуироваться. На этот раз успешно», — отметил он.

Клименко рассказал, что украинские правоохранители из подразделения «Белые Ангелы» эвакуировали из села Степное пожилых супругов, экипаж вывез их в безопасное место. Больше людей в населенном пункте нет. 

По его словам, в самой Авдеевке еще остаются примерно 1500 гражданских.

Напомним, из опасных населенных пунктов вывезли 67 детей. Из них 57 детей эвакуированы из Торецкой громады, 7 – из Марьинской и трое – из Очеретинской.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
Эвакуация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:59
Отсутствие логистики и безработица: на оккупированных территориях растет уровень бедности
17:41
В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, причина – отсутствие качественной медицины
17:00
Активисты передали привет Илону Маску из оккупированных городов
15:41
В месте расположения оккупантов в Волновахе произошел взрыв
14:23
Британская разведка дала оценку военной ситуации в Украине
11:37
Донецкую область в течение суток обстреливали из «Градов» и артиллерии — ОВА
10:53
Оккупанты нацелились на захват Авдеевского коксохима — Барабаш
10:17
На разминирование в Украине уйдет 757 лет — Time
09:39
После атаки «шахедов» на Харьков к медикам обратились восемь человек — ОВА
09:14
За сутки на Херсонщине из-за обстрелов погиб один человек, четверо ранены — ОВА
08:25
Зимой Россия хочет повторить тактику энергетического террора Украины — СНБО
01:36
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 ноября
18:22
Еще двое военных ВСУ «осуждены» в плену «ДНР»
14:53
В Херсоне из-за обстрелов отмечаются проблемы с энергоснабжением
12:33
Из-за обстрела в Херсонской области сегодня погиб мужчина — ОВА
11:22
В оккупированном Мариуполе количество погибших может быть в 10 раз больше, чем известно сейчас
10:46
Жилье, которого нет. В Мариуполе пустуют российские новостройки
10:34
«ЛНР» не собирается запускать мобильный интернет без разрешения военных
09:38
В «ЛНР» школьники вместо учебы плетут маскировочные сетки для оккупантов — Лысогор
09:35
«Адская ночь»: Село в Херсонской области обстреляли 40 раз за несколько часов — ОВА
все новости
19:14
Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались
18:59
Отсутствие логистики и безработица: на оккупированных территориях растет уровень бедности
18:20
Украинские пограничники уничтожили три российских дрона на Запорожском направлении
17:41
В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, причина – отсутствие качественной медицины
17:00
Активисты передали привет Илону Маску из оккупированных городов
16:53
В Украине заработал Единый госреестр домашних животных
16:32
В результате обстрела села в Кураховской громаде пострадала женщина
16:10
В России сожгли машину гендиректора ракетного предприятия — ГУР
15:44
Оккупанты ударили по Херсону: есть пострадавшие
15:41
В месте расположения оккупантов в Волновахе произошел взрыв
15:40
Нардеп Николаенко сбил насмерть девушку. Он превысил скорость на более чем 50 км
15:19
Жителю Константиновки грозит пожизненное за работу на агрессора
14:43
Магазин АТБ снова заработал в Доброполье
14:23
Британская разведка дала оценку военной ситуации в Украине
13:57
В Краматорском районе мужчина пострадал от взрыва ручной гранаты — ГСЧС
13:50
Генпрокуратура РФ официально отказалась признавать ХАМАС террористической организацией
13:20
Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники
12:25
В Константиновке школьники получили от благотворителей планшеты и ноутбуки
12:21
Коллаборант из Мелитополя строит для армии РФ «зубы дракона»
11:44
В четырех районах Донецка с 7 по 9 ноября не будет воды
все новости
ВИДЕО
Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались
03 ноября, 19:14
Уничтоженная техника войск РФ под Авдеевкой. Кадр из видео Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники
03 ноября, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр из видео Появилось видео залпового пуска ракет ATACMS
03 ноября, 11:11
Мариупольские новостройки пустуют. Фото: «Новости Донбасса» Жилье, которого нет. В Мариуполе пустуют российские новостройки
02 ноября, 10:46
Волонтеры привезли горячие обеды в Часов Яр. Фото: Новости Донбасса Остался каждый десятый житель. Как прифронтовой Часов Яр готовится к зиме ►
01 ноября, 16:03
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама