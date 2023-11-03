Останні мешканці Степного під Авдіївкою успішно евакуювалися

Правоохоронні органи евакуювали мешканців села Степове, що знаходиться під Авдіївкою Донецької області. Населений пункт страждає від російських атак. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«Щодня вони їдуть у пекло війни, щоб передати цивільним хліб, воду та вмовити їх евакуюватися. Цього разу успішно», — зазначив він.



Клименко розповів, що українські правоохоронці з підрозділу «Білі Ангели» евакуювали із села Степове літнє подружжя, екіпаж вивіз їх у безпечне місце. Більше людей у населеному пункті немає.



За його словами, у самій Авдіївці ще залишаються приблизно 1500 цивільних.



Нагадаємо, із небезпечних населених пунктів вивезли 67 дітей. З них 57 дітей евакуйовано з Торецької громади, 7 – з Мар'їнської та троє – з Очеретинської.