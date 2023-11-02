С прифронтовой Донетчины эвакуировали еще 67 детей

Эвакуация детей Донетчины. Фото: Полиция Донетчины

Неделю назад стартовала обязательная эвакуация в Торецкой, Марьинской и Очеретинской громадах, находящихся под круглосуточным обстрелом россиян. Это уже четвёртый этап эвакуации.



Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области. На сегодняшний день из опасных населенных пунктов вывезли 67 детей. Из них 57 детей эвакуированы из Торецкой громады, 7 – из Марьинской и трое – из Очеретинской.



Из этих громад руководство Донецкой областной военной администрации по согласованию с Минреинтеграции объявило обязательную принудительную эвакуацию 252 детей.



В Пивничном детей уже нет – всех малышей эвакуировали еще до официального начала мероприятий. Из остальных населённых пунктов остается спасти еще 185 мальчиков и девочек.



Напомним, в ряде населенных пунктов Харьковской области была введена принудительная эвакуация детей из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.