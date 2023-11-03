В освобожденных громадах Донецкой области восстанавливают разрушенные мосты и дорогу

В деоккупированных громадах Донецкой области продолжается восстановление 4-х мостов, которые были разрушены во время активных боевых действий. Об этом сообщил исполняющие обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По его словам, также происходит капитальный ремонт одной из дорог, которая улучшает и сокращает на 20 километров путь из направления Покровска в Дружковку и Краматорск. Дорога полностью разрушена.



«Сегодня качественное дорожное покрытие — это в первую очередь необходимость. Автомобильное сообщение сегодня – это эвакуация населения и раненых, как военных, так и гражданских, а также обеспечение области продовольствием и гуманитарной помощью», — отметил глава региона.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом комплексного восстановления частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпене и селе Бузовая.