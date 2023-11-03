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У звільнених громадах Донецької області відновлюють зруйновані мости та дорогу

03 листопада 2023, 19:45

У звільнених громадах Донецької області відновлюють зруйновані мости та дорогу

У деокупованих громадах Донецької області продовжується відновлення 4-х мостів, які були зруйновані під час активних бойових дій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

За його словами, також відбувається капітальний ремонт однієї з доріг, яка покращує та скорочує на 20 кілометрів шлях із напрямку Покровська до Дружківки та Краматорська. Дорога повністю зруйнована.

«Сьогодні якісне дорожнє покриття – це насамперед необхідність. Автомобільне сполучення сьогодні – це евакуація населення і поранених як військових, так і цивільних, а також забезпечення галузі продовольством та гуманітарною допомогою», — зазначив голова регіону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом комплексного відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпені та селі Бузова.

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