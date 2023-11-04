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В Крыму атаковали судостроительный завод в Керчи

Обновлено
04 ноября 2023, 18:35

В Крыму атаковали судостроительный завод в Керчи

Пожар на судостроительном заводе в Керчи после ракетной атаки. Кадр из видео Пожар на судостроительном заводе в Керчи после ракетной атаки. Кадр из видео

В оккупированном Севастополе (Крым) 4 ноября около 15:40 была объявлена воздушная тревога. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Керченский мост перекрыт.

Оккупационные власти утверждают, что российские военные используют дымовые «средства маскировки» в районе Севастопольской бухты. 

В соцсетях тем временем сообщают о взрывах в Керчи. Пишут о задымлении в районе судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года приступил к строительству авианесущих кораблей для ВМФ России.

Впоследствии были опубликованы кадры попадания по судостроительному заводу в Керчи, в результате чего на предприятии начался пожар. Также видно, что по летящим ракетам работала российская ПВО. Однако, судя по видео, попадания по предприятию были.

Назначенный РФ глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в свою очередь утверждает, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков судоремонтного завода. По его словам, пострадавших нет.

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