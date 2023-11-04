У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі

Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео

В окупованому Севастополі (Крим) 4 листопада близько 15:40 було оголошено повітряну тривогу. Морський та наземний громадський транспорт припинив рух. Керченський міст перекрито.



Окупаційна влада стверджує, що російські військові використовують димові «засоби маскування» у районі Севастопольської бухти.



У соцмережах тим часом повідомляють про вибухи у Керчі. Пишуть про задимлення у районі суднобудівного заводу «Затока» у Керчі.



Це одне із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіанесучих кораблів для ВМФ Росії.



Згодом було опубліковано кадри влучання по суднобудівному заводу в Керчі, внаслідок чого на підприємстві почалася пожежа. Також видно, що по ракетах, що летять, працювала російська ППО. Однак, судячи з відео, влучання по підприємству були.

Призначений РФ голова окупованого Криму Сергій Аксьонов у свою чергу стверджує, що частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків судноремонтного заводу. З його слів, постраждалих немає.