В результате атаки на Крым был поврежден ЗРК «С-300» оккупантов

В результате ракетной атаки на Крым 30 октября был поврежден зенитно-ракетный комплекс «С-300». Об этом передает Telegram-канал Astra.



По предварительным данным, ракетная атака была совершена 30 октября в 6:00 в районе села Молочное Сакского района временно аннексированного Крыма. Именно там дислоцируется комплекс ПВО МО РФ.



В результате атаки поврежден ЗРК «С-300», уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет.



Напомним, во временном оккупированном Крыму, недалеко от села Оленевка, 17 военнослужащих МО РФ ранены в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО.