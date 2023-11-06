СБУ задержала агента РФ готовившего удары по объектам «Укрзализныци»

Своему агенту РФ обещала денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента, который готовил воздушные удары по объектам «Укрзализныци» в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Агент ФСБ занимался подготовкой серии воздушных атак России на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области.



Для выполнения задачи он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой.



По информации фигуранта, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе.



В случае успеха операции российская спецслужба «гарантировала» своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Сотрудничать с РФ предатель согласился за 100 000 руб. Фото: СБУ

Средства должны были поступить на его банковскую карту. Кроме того, после выполненной задачи злоумышленник надеялся на то, что ФСБ «эвакуирует» его на территорию России.



По данным следствия, задержан 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае этого года. Теперь ему грозит пожизненное заключение.



Напомним, служба безопасности сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожья, который производит для агрессора фортификационные сооружения и ремонтирует автодороги.