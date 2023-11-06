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СБУ затримала агента РФ, який готував удари по об'єктах «Укрзалізниці»

06 листопада 2023, 10:26

СБУ затримала агента РФ, який готував удари по об'єктах «Укрзалізниці»

Свого агента РФ обіцяла грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Фото: СБУ Свого агента РФ обіцяла грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала російського агента, який готував повітряні удари по об'єктах «Укрзалізниці» у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Агент ФСБ займався підготовкою серії повітряних атак Росії на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.

Для виконання завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які, можливо, використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової.

За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону з використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

У разі успіху операції російська спецслужба «гарантувала» своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів.

Співпрацювати з РФ зрадник погодився за 100 000 руб. Фото: СБУ

Кошти мали надійти на його банківську карту. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався, що ФСБ «евакуює» його на територію Росії.

За даними слідства, затримано 57-річного мешканця Хмельницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який здійснює для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автодороги.

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