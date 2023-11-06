СБУ затримала агента РФ, який готував удари по об'єктах «Укрзалізниці»

Свого агента РФ обіцяла грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала російського агента, який готував повітряні удари по об'єктах «Укрзалізниці» у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба СБУ.



Агент ФСБ займався підготовкою серії повітряних атак Росії на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.



Для виконання завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які, можливо, використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової.



За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону з використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.



У разі успіху операції російська спецслужба «гарантувала» своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів.

Співпрацювати з РФ зрадник погодився за 100 000 руб. Фото: СБУ

Кошти мали надійти на його банківську карту. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався, що ФСБ «евакуює» його на територію Росії.



За даними слідства, затримано 57-річного мешканця Хмельницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який здійснює для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автодороги.