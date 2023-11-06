Правительство Канады передало украинским саперам шесть роботов для дистанционного разминирования

Украина получила очередную помощь от правительства Канады. Фото: ГСЧС

Украина получила очередную помощь от правительства Канады, а именно шесть роботов для дистанционного разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе чрезвычайных ситуаций.



«Новейший комплекс DIGITAL VANGUARD–S позволяет саперам не подходить близко к взрывоопасным предметам. Благодаря этому, наши специалисты смогут еще быстрее разминировать украинские земли с меньшим риском для своей жизни и здоровья», — говорится в сообщении.



Комплекс имеет беспроводное и проводное подключение и может работать до 5 часов без питания.



Напомним, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, две радиолокационные системы TRML-4D, бронетранспортеры, разведывательные дроны, терминалы для спутниковой связи и другое оборудование.