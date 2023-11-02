Германия передала Украине новый военный пакет: что в него вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, две радиолокационные системы TRML-4D, бронетранспортеры, разведывательные дроны, терминалы для спутниковой связи и другое оборудование. Об этом говорится на сайте правительства Германии.



«В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Сюда входят поставки Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности», — говорится в сообщении.



Так, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:

12 бронетранспортеров (БТР);

2 радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

7 разведывательных дронов Primoco ONE;

2 системы самозащиты вертолетов AMPS;

2 системы самозащиты вертолетов AMPS;

5 беспилотных надводных дронов;

10 000 защитных очков;

32 терминала для спутниковой связи;

1 принтер для печати печатных плат;

4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

12 грузовиков MAN TGS;

30 000 комплектов зимней одежды.

Напомним, профессор Йельского университета, американский историк и писатель Тимоти Снайдер, попросил помочь ему в сборе средств для распространения системы обнаружения дронов по всей Украине.