Германия передала Украине новый военный пакет: что в него вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, две радиолокационные системы TRML-4D, бронетранспортеры, разведывательные дроны, терминалы для спутниковой связи и другое оборудование. Об этом говорится на сайте правительства Германии.
«В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Сюда входят поставки Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности», — говорится в сообщении.
Так, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:
Напомним, профессор Йельского университета, американский историк и писатель Тимоти Снайдер, попросил помочь ему в сборе средств для распространения системы обнаружения дронов по всей Украине.