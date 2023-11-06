Уряд Канади передав українським саперам шість роботів для дистанційного розмінування

Україна одержала чергову допомогу від уряду Канади. Фото: ДСНС

Україна одержала чергову допомогу від уряду Канади, а саме шість роботів для дистанційного розмінування. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.



«Новий комплекс DIGITAL VANGUARD-S дозволяє саперам не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. Завдяки цьому наші фахівці зможуть ще швидше розмінувати українські землі з меншим ризиком для свого життя та здоров'я», — йдеться у повідомленні.



Комплекс має бездротове та провідне підключення та може працювати до 5 годин без живлення.



Нагадаємо, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема дві радіолокаційні системи TRML-4D, бронетранспортери, розвідувальні дрони, термінали для супутникового зв'язку та інше обладнання.