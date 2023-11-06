Против беспилотников РФ в Украине выпустят сверхмощную систему РЭБ

В Украине готовятся производить новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые позволят бойцам Вооруженных сил Украины стать менее уязвимыми для беспилотников, запускаемых российской армией. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады от фракции «Солидарность» Петр Порошенко.

По словам депутата, новая система может подавлять беспилотные летательные аппараты на расстоянии 20 километров. Кроме того, она способна «ослеплять» российские дроны Zala и «Орлан», которые наводят на позиции ВСУ барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Также разработка даст возможность украинским бойцам без препятствий использовать собственные дроны, атакуя ими противника. Такие средства РЭБ будут прикрывать Силы обороны Украины на самых горячих направлениях — под Авдеевкой, Работино и на левом берегу Днепра.

Нардеп отметил, что украинские инженеры уже изготовили опытный образец и провели испытания на полигоне. Петр Порошенко не назвал разработчиков, но заявил, что команда с 2014 года работает в сфере производства систем радиоэлектронной борьбы.

По сравнению с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину количество беспилотников, которые используют обе стороны, значительно возросло, поэтому украинским войскам требуются более мощные средства РЭБ.