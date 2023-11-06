Проти безпілотників РФ в Україні випустять надпотужну систему РЕБ

В Україні готуються виробляти новітні системи радіоелектронної боротьби, які дозволять бійцям Збройних сил України стати менш уразливими для безпілотників, які запускає російська армія. Про це повідомив народний депутат Верховної Ради від фракції «Солідарність» Петро Порошенко.

За словами депутата, нова система може придушувати безпілотні літальні апарати на відстані 20 км. Крім того, вона здатна «осліплювати» російські дрони Zala і «Орлан», які наводять на позиції ЗСУ барожуючі боєприпаси «Ланцет».

Також розробка дасть змогу українським бійцям без перешкод використати власні дрони, атакуючи ними супротивника. Такі кошти РЕБ прикриватимуть Сили оборони України на найгарячіших напрямках — під Авдіївкою, Роботиним та на лівому березі Дніпра.

Нардеп зазначив, що українські інженери вже виготовили дослідний зразок та провели випробування на полігоні. Петро Порошенко не назвав розробників, але заявив, що команда з 2014 року працює у сфері виробництва систем радіоелектронної боротьби.

Порівняно з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну кількість безпілотників, які використовують обидві сторони, значно зросла, тому українським військам потрібні потужніші кошти РЕБ.