В СМИ предположили, кто передал пакет со взрывчаткой помощнику Валерия Залужного

Погибший помощник Главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков. Фото: Инсайдер UA

По предварительной информации, взрывное устройство помощнику Главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В. Об этом сообщило издание «Инсайдер UA».

Напомним, сегодня в селе Чайки Киевской области из-за взрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков — помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам жены погибшего, граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой.

Тринадцатилетний сын помощника Главнокомандующего ВСУ тяжело ранен, его госпитализировали.