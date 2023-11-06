У ЗМІ припустили, хто передав пакет із вибухівкою помічникові Валерія Залужного

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій помічнику Головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову передав старший помічник заступника головкому ЗСУ Тимченко О.В. Про це повідомило видання «Інсайдер UA».
Нагадаємо, сьогодні у селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков — помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За словами дружини загиблого, граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в пакеті, який той приніс додому.
Тринадцятирічний син помічника Головнокомандувача ЗСУ тяжко поранений, його госпіталізували.