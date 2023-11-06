У ЗМІ припустили, хто передав пакет із вибухівкою помічникові Валерія Залужного

Загиблий помічник Головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Фото: Інсайдер UA

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій помічнику Головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову передав старший помічник заступника головкому ЗСУ Тимченко О.В. Про це повідомило видання «Інсайдер UA».

Нагадаємо, сьогодні у селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков — помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За словами дружини загиблого, граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в пакеті, який той приніс додому.

Тринадцятирічний син помічника Головнокомандувача ЗСУ тяжко поранений, його госпіталізували.