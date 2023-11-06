МВД: Погибший помощник Залужного забрал гранату у сына и выдернул кольцо

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил побробности гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова.



По данным следствия, в свой день рождения Частяков вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Он достал подарочный ящик с гранатами нового западного образца. Частяков показал один из боеприпасов сыну.



«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — рассказал глава МВД.



В квартире полиция нашла еще пять таких неразорвавшихся гранат, их отправят на экспертизу.



Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего набор гранат. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты, сообщил Клименко. Продолжаются следственные действия.

6 ноября в селе Чайки Киевской области из-за взрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков — помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Частякова был госпитализирован.



Залужный назвал погибшего подчиненного «близким другом».



У Геннадия Частякова остались жена и четверо детей.