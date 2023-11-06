МВС: Загиблий помічник Залужного забрав гранату в сина і висмикнув кільце

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про побробки загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова.

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За даними слідства, свого дня народження Частяков повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Він дістав подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка. Частяков показав один із боєприпасів синові.



«Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух», — розповів глава МВС.



У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких гранат, які не розірвалися, їх відправлять на експертизу.



Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував набір гранат. У його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще дві аналогічні гранати, повідомив Клименко. Продовжуються слідчі дії.

6 листопада у селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков — помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річного сина Частякова госпіталізували.



Залужний назвав загиблого підлеглого «близьким другом».



У Геннадія Частякова залишилися дружина та четверо дітей.