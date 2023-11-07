В Таганроге РФ прогремел мощный взрыв в районе аэродрома

Сегодня утром, 7 ноября, в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв недалеко от аэродрома. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Как пишут в соцсетях, взрыв произошел приблизительно в 09:00.



«Где-то затряслись дома, окна, земля.. Это все произошло рядом с аэродромом», — сообщают жители.



Местные не исключают версию, что это так громко приземлился самолет. Однако, «так громко еще и с дымом они не приземляются».



В свою очередь, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на аэродроме после взрыва пылают вертолеты.



По его словам, россияне действительно системно используют аэродром Таганрога для базирования вертолетных подразделений, а также систем ПВО и технику для переброски в Украину.



Напомним, 7 ноября дроны атаковали временно оккупированный Крым.