У Таганрозі РФ прогримів потужний вибух у районі аеродрому

Сьогодні вранці, 7 листопада, у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух неподалік аеродрому. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Як пишуть у соцмережах, вибух стався приблизно о 09:00.



«Десь затряслися будинки, вікна, земля… Це все сталося поряд з аеродромом», — повідомляють жителі.



Місцеві не відкидають версію, що це так голосно приземлився літак. Однак «так голосно ще й з димом вони не приземляються».



Своєю чергою, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на аеродромі після вибуху палають гвинтокрили.



За його словами, росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрога для базування гелікоптерних підрозділів, а також систем ППО та техніку для перекидання до України.



Нагадаємо, 7 листопада дрони атакували тимчасово окупований Крим.